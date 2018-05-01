Edirne'de halaylı 1 Mayıs kutlaması

EDİRNE’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikaların kurduğu platform tarafından düzenlenen organizasyonlar kutlandı. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’ne gelen 2 bin kişilik kalabalık konuşmaların ardından müzik eşliğinde halay çekip, 1 Mayıs'ı eğlenerek kutladı.1 Mayıs kutlamaları için DİSK öncülüğünde yaklaşık 2 bin sendika işçisi ve siyasi parti temsilcileri Atatürk Bulvarı üzerindeki Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplandı. Yürüyüş korteji nedeniyle bulvar trafiğe kapatılırken, ana caddeye çıkan birçok ara sokağı polis ekiplerince barikatlar konuldu. Kalabalık ellerinde flama, döviz ve afişlerle yaklaşık 5 kilometre yürüyerek, trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’ne geldi. Caddede kutlama yapılacak alan, polis barikatlarıyla çevrilirken, alana girenler aramadan geçirilerek içeri alındı. Kurulan platformda sendika başkanları konuşma yaparken, işçiler ellerindeki döviz ve sendika flamalarıyla halay çekip eğlendi.Kalabalık adına konuşan Zeki Şişko, 1 Mayıs'ı Olağanüstü Hal durumunda kutladıklarını ifade ederek, hükümet politikalarını eleştirdi. Şişko, "Sanayimiz, derelerimiz, havamız, suyumuz, toprağımız, ormanlarımız için alanlardayız. Emeğin giderek değersizleştirildiği, insancıl çalışma koşullarının yok edildiği, iş cinayetlerinin arttığı, yanlış enerji tercihleri ile ülkenin geleceğinin karartıldığı, çevre duyarsızlığı ile yaşam alanlarımız kirletildiği için, meslek itibarsızlığına, işsizliğe, yoksulluğa karşı çıkmak için alanlardayız" dedi.Konuşmalardan sonra platforma çıkan yerel sanatçıların şarkıları eşliğinde işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü halay çekerek kutladı.

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