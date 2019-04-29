Edirne'de festivalde 2 ton ciğer dağıtıldı

EDİRNE'de düzenlenen 9'uncu Bando ve Ciğer Festivali'nde 2 tonun üzerinde ciğer tüketildi.Edirne Belediyesi'nce 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen festivalde Türkiye ve Balkanlardan bando takımları hünerlerini sergilerken şehir dışından çok sayıda misafir ciğer yemek için şehre akın attı. Pazar günü kentin en işlek caddesi Saraçlar'da bedava ciğer dağıtımıyla finali yapılan festivalle ilgili konuşan Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, organizasyonda 2 tonun üzerinde ciğer tüketildiğini kaydetti. Festivalin çok coşkulu geçtiğini söyleyen Dinar, "Çok güzel bir hafta ve etkinlik geçirdik. Çok da güzel hazırlanmıştık festivale. Dün de finalini yaptık. Finalde Saraçlar Caddesi'nde bütün arkadaşlarımız çıktık ve bedava tonlarca ciğer dağıttık. Alamayan vatandaşlar oldu. Kendileri hiç üzülmesin ve kusura bakmasınlar, bu festivallerde çok doğaldır. Bizim en çok ilgimizi çeken ve hoşumuza giden, Edirne halkının misafirperverliğiydi. Kuyrukta Edirneliler yoktu, hep yerlerini festivali izlemek için dışarıdan gelen vatandaşlara verdiler. Bu da demektir ki biz Edirneliler artık turizmin ne olduğunu öğrendik, nasıl yol katetmemiz gerektiğini de öğrendik. Bu bizim için çok önemli bir şey. Edirne'nin misafirperverliğine çok teşekkür ediyorum" dedi.Festival kapsamında 2 tonun üzerinde ciğer dağıtıldığını da söyleyen Dinar, "Festivalde sanıyorum ki 2 tonun üzerinde ciğer dağıtıldı. Etkinliklerimiz de çok coşkulu oldu. 9'uncusu şimdiye kadar yaptığımız en coşkulu festival oldu. Önümüzdeki yıl daha coşkulu olacak çünkü her yıl dersimizi iyi çalışıyoruz. Edirne Belediyesi ile beraber müşterek hareket ediyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl çok daha coşkulu olacağına inanıyorum. Ben inanıyorum ki Saraçlar Caddesi'ne sığmayacak bu festival" dedi.FOTOĞRAFLI



