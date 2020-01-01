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Güncel Haberler
Edirne'de 'Elazığ' depremi için kampanya başlatıldı
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Japonlar böyle anlattı: Rakam farkı küçük ama etki farkı çok çok büyük
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#ölü s ayısı
#Elazığda 6.8 büyüklüğünde deprem
#Türkiye Kupasında çeyrek finalde
#Eyüpsultan Film Akademisi Öğrencileri Sertifikalarını Aldı
#Ali Kuşçu Söyleşisine Yoğun İlgi
#Temiz Nesiller projesi
#Eyüpsultanlı çocuklardan Temiz Çevre
#Koç Holding yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç
#mide sağlığı
#dilek karaçayır
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#CHP
#yaralı sayısı
#türkiyenin doğusu
#Bennur Karaburun
#Teknik direktör Abdullah Avcı
#Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
#piyango
#Google
#eyüp
#galatasaray
#ölü s ayısı
#Elazığda 6.8 büyüklüğünde deprem
#Türkiye Kupasında çeyrek finalde
#Eyüpsultan Film Akademisi Öğrencileri Sertifikalarını Aldı
#Ali Kuşçu Söyleşisine Yoğun İlgi
#Temiz Nesiller projesi
#Eyüpsultanlı çocuklardan Temiz Çevre
#Koç Holding yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç
#mide sağlığı
#dilek karaçayır