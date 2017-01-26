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Edirne'de çocuk oyun parkları ve banklar yakıldı

EDİRNE'nin Şükrüpaşa ile Fatih Mahallesi'ndeki çocukların oyun parkları ile oturma bankları hünüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Şükrüpaşa Mahallesi Ahmet...

Edirne'de çocuk oyun parkları ve banklar yakıldı
EDİRNE'nin Şükrüpaşa ile Fatih Mahallesi'ndeki çocukların oyun parkları ile oturma bankları hünüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Şükrüpaşa Mahallesi Ahmet Yesevi Camisi arkasında bulunan çocuk parkının ve Fatih Mahallesi'ndeki parkta oturma banklarının kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yakıldığını, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Gürkan, geçtiğimiz akşam çocuk parkında bulunan çöp konteynerinde büyük olasılıkla ısınma için ateş yakan kişi veya kişilerin, çöp konteyneri dışında da ateş yakarak parkta bulunan masa ve oyun aletleri de yaktığını söyledi.
Başkan Gürkan, aynı akşam Fatih Mahallesi'ndeki parkta da kimliği belirsiz kişi veya kişilerin ahşap masa üzerinde ve çöp konteynerinde de ateş yakarak parka zarar verdiklerini anlatırken şöyle konuştu:
"Belediye ekiplerimiz çocuk parkına giderek zararları tespit etti. Çocuklarımızın tatilde olduğu bu günlerde oyun alanlarının yakılmış olması üzüntü verici. Edirne Belediyesi olarak, çocuklarımızın oyun alanlarını en kısa sürede yenileyeceğiz. Fakat hangi zihniyetle çocuk parkında bulunan oyun aletleri yakılır anlamak mümkün değil. Bunu yapanları araştırıyoruz. Hemşehrilerimin takdirine sunuyorum."
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çevrede bu tür bir olayı gören vatandaşların anında belediyenin Alo 153 hattını ya da polisi arayarak bilgi vermelerini istedi.

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