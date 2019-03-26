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Edirne'de, Balkan şehitleri anıldı

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, () - EDİRNE'de, Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Vali Ekrem Canalp ve beraberindekiler, abideyi gezerek, şehit 100 subay ve 400 erin adının...

Edirne'de, Balkan şehitleri anıldı

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, () - EDİRNE'de, Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Vali Ekrem Canalp ve beraberindekiler, abideyi gezerek, şehit 100 subay ve 400 erin adının yazılı olduğu mermer taşların önüne karanfil bıraktı.
Edirne'de, '26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü' dolayısıyla Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'nde, anma töreni düzenlendi. Törene CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi ve kurum müdürleri ile kent sakinleri katıldı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi girişinde toplanan kalabalık, kortej oluşturarak, Balkan Şehitliği'ne yürüdü. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşte Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Vali Canalp'in Balkan Şehitliği'ne
çelenk bıraktığı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende askerler, şehitler için saygı atışı yaptı. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm ise şehitler için dua okudu. Duanın ardından Vali Canalp ile beraberindekiler, şehitlik abidesini gezerek, şehit 100 subay ve 400 erin adının yazılı olduğu mermer taşların önüne karanfil bıraktı.
Anma töreninde konuşan Vali Canalp, "Edirne, Trakya ve Balkanlar açısından anlamlı bir gün. Malum şehitleri anma günümüz, her yıl anıyoruz. Şehitlerimizi anmak bizim için son derece anlamlı. Edirneliler de her yıl olduğu gibi yine Balkanlarımızın şehitliğini, acı hatıralarını unutmadılar. Bundan sonra da yaşamaya, yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.
Törene, Halk Eğitim Merkezi'nde, Edirne İlhami Ertem Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle devam edildi.

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