Edirne'de Akşener'e salon verilmediği iddiası

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener'e referandum çalışmaları için Edirne'de Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenleyeceği toplantı için salon verilmediği iddia edildi. Odadan yapılan açıklamada, kendilerine yazılı bir başvuru yapılmadığını belirtilerek, "Hali hazırda gündeme gelen ve son anda salon iptali yapıldığına dair asılsız iddialara istinaden, ilgili taraflarca odamıza herhangi bir yazılı dilekçe ile başvuru yapılmamış olup, dolayısıyla onaylanmış bir tahsisin iptali söz konusu değildir" denildi.

MHP Genel Başkan adayları arasında bulunan ve 16 Nisan'daki referandum için çeşitli kentlerde konuşmalar yapan Meral Akşener'e, ETSO'da konuşma yapacağı salon verilmediği öne sürüldü. Eski MHP Edirne İl Başkanı avukat Mehmet Tolga Akalın, eski milletvekili Gürsel Şimşek ve eski İl Başkanı Ömer Demir'in kentte bir işletme ile Meral Akşener'in toplantısı için görüştüğünü ancak, işletmecinin kendilerine devlet kiracısı olduğu için veremeyeceğini bildirdiğini söyledi. Akalan, "Daha sonra Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski meclis üyesi olan Ömer Demir, geçen Pazartesi günü oda ile bir görüşme yaptı. Bu yapılan görüşmede odanın ilgili yöneticisi, 'ücreti mukabilinde veririz, tahsis ederiz, sorun yok' diyor. Birgün sonrada Ömer Demir ve Gürsel Şimşek, odaya beraber gittiklerinde yetkilileri 'tadilat kararı aldık, salonu veremiyoruz' diyorlar. Bir günde iki kez karar değiştirilmesine istinaden bu kararı başka yerlerle de istişare ederek yoksa kendileri mi doğrudan verdi bilemiyorum. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, üyeleri içerisinde hem eveti hem de hayırı destekleyen insanların oluşturduğu Edirne'nin önemli ticaret kuruluşlarından birisidir. Odanın bu istibdata karşı durumdan vazife çıkarması çok acı. İlk günden duruma vazife çıkarıp da böyle bir istibdatın tarafı olması odanın ayıbıdır. Salon arayışını sürdürüyoruz. Birkaç gün içerisinde netleştireceğiz. Meral Akşener'in Nisan ayında Edirne'de olması planlanıyor" dedi.

ETSO: BAŞVURU YOK

ETSO'dan iddialar üzerine yazılı açıklama yapılarak, kendilerine yazılı bir başvuruda bulunulmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve TOBB ile Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. ETSO bölgemizin lider ve bağımsız bir sivil toplum örgütü olup, tüm taraflara, kesimlere ve siyasi tüm oluşumlara karşı eşit mesafede duruşunu muhafaza etmektedir. Binamızda bulunan toplantı salonlarımız, yazılı dilekçe ile yapılan başvuruları takiben, Yönetim Kurulu onayı ile belli bir ücret karşılığında tahsis edilmektedir. Hali hazırda gündeme gelen ve son anda salon iptali yapıldığına dair asılsız iddialara istinaden, ilgili taraflarca odamıza herhangi bir yazılı dilekçe ile başvuru yapılmamış olup, dolayısıyla onaylanmış bir tahsisin iptali söz konusu değildir. Ayrıca ETSO Yönetim Kurulu olarak, ülke siyasetini ilgilendiren önemli durumlar öncesinde (seçim, referandum vb), Odamız binasının hiçbir siyasi toplantıya ve eğilime dahil olmaması açısından, siyasi partilere salon tahsis etmeme hususunda hassasiyet gösterdiğini de tüm tarafların bilgilerine sunarız. Gündemdeki bahse konu olan ve taraflı bir şekilde yapılan yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi konusu tüm kamuoyunun hassasiyetine sunulur."

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