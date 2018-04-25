Edirne'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi.

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nce Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi. Selimiye Camii'nde sabah namazının ardından düzenlenen etkinliğe Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afşin, İl Jandarma Komutanı Albay Alparslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırit, İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekiriya Bayrak, gaziler ve 400'e yakın öğrenci katıldı. Selimiye Camii'nde kılınan sabah namazı sonrası etkinliğe katılanlara çorba ve simit dağıtıldı. Cami önünde kortej oluşturulurken, öğrenciler de dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Kortej yürüyüşü, 2 kilometre uzaklıktaki tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlendiği Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'ne kadar yapıldı. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Selimiye Camii imamı Yusuf Serenli, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bayrak, yaptığı konuşmada, "Yeniden diriliş ruhuyla Çanakkale sloganıyla düzenlenen 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'nü gerçekleştirmemizin amacı, tarihimize minnetle borçlu olduğumuz şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak, kahraman şehit ve gazilerimizi anmak, onların yürüdüğü şerefli yolda bir ömür hak ve adalet üzere yılmadan, usanmadan yürüyeceğimize dosta, düşmana göstermektir" dedi.

Konuşmanın ardından şehitler için dualar okundu.

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