Edirne'de, 1000 sokak hayvanı için yapılacak bakımevinin temeli atıldı

EDİRNE'nin Keşan Belediyesi tarafından projelendirilen 1000 sokak hayvanı kapasiteli 'Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi'nin temeli, törenle atıldı.Paşayiğit Mahallesi Kocayaman mevkiindeki temel atma törenine, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Milli Parklar İl Müdürü Cüneyt Emrah Salt, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, son dönemde ülkede meydana gelen hayvanlara yönelik işkencelerin, çocuk istismarları kadar ön plana çıktığını belirterek, "Yaşadığımız bu dünyada yaşama hakkı sadece insanoğlunun değil. Yaşam hakkı bütün canlıların ve bunu unutmamamız gerekiyor. Her insanın içerisinde bir zerre de olsa hayat, insan ve yaşam sevgisi varsa onda Allah sevgisi de vardır. Yaradılanı Yaradan’dan ötürü sevme kültürüne tam manasıyla sahip olsak hayvanlara yapılan işkenceleri herhalde en aza indirmiş oluruz. Keşan Belediyesi olarak 2004 yılından beri gezici bir konteynerle başladığımız süreçte hayvanlarımıza kısırlaştırma dahil çeşitli faaliyet ve operasyonlarda bulunduk. Şu ana kadar Keşan mezbaha işletmemizin yanında pek ideal olmayan şartlarda hayvanlarımıza hizmet veriyorduk. Bu durumdan hep rahatsız oldum ancak yenisini yapmak bugüne kısmetmiş" dedi.'6 AYDA TAMAMLANACAK'Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi tesisinin 6 ay sürede tamamlanacağını ifade eden Özcan, "2 yıl önce Orman Genel Müdürlüğü’nden 72 dönüm alanı tahsis aldık. Bu zamana kadar da proje üzerine çeşitli çalışmalarda bulunduk. Bu anlamda Milli Parklar görevlisi Nazan Hanım’a çok teşekkür ederim. Çok güzel önerileri oldu. Proje bedelimizin yüzde 50 hibe alarak onaylandı. Yaklaşık 1 milyon 400 bin TL bedelli bir iş oldu. 6 ay gibi kısa bir sürede burayı müteahhit firmamızla bitirmeyi hedefliyoruz. Keşan’daki ve bölgedeki hayvanseverlerimize de bize gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ise Keşan'da sosyal demokrat belediyeciliğinin bölge adına ilk örneğinin gerçekleştirildiğini dile getirerek, tüm canlıların değer görmeyi hak ettiğini söyledi.Konuşmaların ardından dua edilerek, tesisin temeli atıldı.

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