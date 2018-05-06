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Edirne Bulgar Kilisesi'nde Aziz Georgi ayini

EDİRNE Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde baharın gelişiyle birlikte kutlanan ve 'Kilise Bayramı' olarak da bilinen Aziz Georgi Günü için ayin düzenlendi. Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen rahiplerin de katıldığı ayinin ardından konuşan rahip...

Edirne Bulgar Kilisesi'nde Aziz Georgi ayini
EDİRNE Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde baharın gelişiyle birlikte kutlanan ve 'Kilise Bayramı' olarak da bilinen Aziz Georgi Günü için ayin düzenlendi. Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen rahiplerin de katıldığı ayinin ardından konuşan rahip Aleksandır Çıkırık, "İnşallah devamlı bu şekilde toplanır ve huzur içerisinde bayramları kutlarız" dedi.
Kıyık Semti'nde bulunan kiliseye Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen çok sayıda Ortodoks katıldı. Baharın gelişiyle birlikte kutlanan ve 'Kilise Bayramı' olarak bilinen Aziz Georgi Günü'nde metropolitler ve rahipler de yer aldı. İncil'den ayetlerin okunduğu ayinin ardından konuşan kilise rahibi Aleksandır Çıkırık, kilisenin adını taşıyan günü kutladıklarını ifade ederek, "Bugün bulunduğumuz kilisenin isim günü. Aynı zamanda Ortodoksların toplandığı güzel bir ayin yapıldı, Georgi anma günü. Her yıl Bulgaristan'dan toplanıp beraber dua ediliyor. Yunanca'ya tercüme edildi. Sağlık, huzur, barış anlamında. İnşallah devamlı bu şekilde toplanır ve huzur içerisinde bayramları kutlarız. Trakya'dan Bulgar, Yunan aileler de katıldı. Bayramlar kavga edenlerin barışması içindir" dedi.
Bulgar Sveti Georgi Kilisesi’ndeki ayinin ardından katılanlara ikramlarda bulunuldu.

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