Edirne Belediyesi, SGK borçlarına karşı değerleri mülklerini ipotek gösterdi

EDİRNE'nin CHP'li belediyesine bağlı Personel Şirketi, kurulduğu tarihten beri SGK'ya olan faiz dahil toplam 19 milyon 850 bin TL tutarındaki borcunu ödemeyince haciz geldi. Belediye, söz konusu borçlara karşı kentin en değerli bölgelerindeki 5 arsasını ipotek gösterirken, Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ise belediyeyi 'israf' yapmakla suçladı.Edirne Belediye Meclisi'nin 2020 - 2024 Stratejik Eylem Planı ve Belediye'nin Personel Şirketi SGK borcunun taksitlendirilmesi ile ilgili maddeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda, belediyenin 16 ay önce kendi bünyesine kurduğu Personel Şirketi'nin, kurulduğu tarihten beri ödenmeyen toplam 16 milyon 484 bin 94 lira 81 kuruş SGK borcun belediyeye ait şehrin en değerli noktalarından 5 arsa teminat gösterilerek taksitlendirilmek istenmesi ise tartışmalara neden oldu.AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, belediyeyi israf yapmakla suçladı. Akmeşe, belediyenin 1,5 yıldan beri SGK borcunu ödememesini eleştirirken, teminat olarak gösterilen arsaların 19 milyonluk borçtan daha fazla ettiğini söyledi. Akmeşe, "Meclisi olağanüstü toplayarak Edirne'nin en kıymetli 5 arsasını SGK'ya teminat olarak gösterdi belediye. Şu enteresandır, SGK ile görüştüğümüz zaman yaklaşık 20 milyon borcu var belediyenin ama SGK 10 milyon liralık bir teminat istemiş ama bu dediğimiz arsalar gerçekten Edirne'nin çok güzel yerleri ve bunun çok üstünde fiyat edeceklerini biz biliyoruz" dedi.İTTİFAKLARI DA RET OYU VERDİMecliste CHP - İYİ Parti birlikteliğinin oluşturduğu millet ittifakının da bu konuda ikiye bölündüğünü söyleyen Akmeşe, "Tabi Millet İttifakı olarak devam eden ittifakları bile bu yanlışlığı görüp burada AK Parti ve MHP ile beraber İYİ Partililer de bu arsaların teminat olarak SGK'ya verilmesine ret oyu verdiler. Yani onlar da artık Edirne Belediyesi'nin yanlış yönetildiğini anlamış durumdalar" diye konuştu.'EDİRNE BELEDİYESİ İYİ YÖNETİLMİYOR'Belediye'nin öncelikli yapması gereken işleri yapmayarak israfta bulunduğunu belirten Akmeşe, "Bir konser veriyorlar, müthiş bir fiyata. Belki onun çok çok düşük fiyatlarında bunlar yapılabilirdi. Aslında Edirne'nin şu an konsere falan ihtiyacı yok, Edirne'nin çok daha farklı sorunları var. Tamam, kültür ve sanat da önemli ama öncelikli konular varken bu işlere milyonlarca para aktarılmasını biz doğru bulmuyoruz. Yani Edirne Belediyesi'nin yapması gereken asıl sorunlar varken başka işlerle uğraşmasını israf olarak görüyoruz. Biz hep söylüyoruz, Edirne Belediyesi iyi yönetilmiyor, iyi işler yapmıyor. Edirneliler layıkıyla Edirne Belediyesi'nin hizmetlerinden yararlanamıyor" şeklinde konuştu.'BUGÜNE KADAR ÖDEDİK, ÖDEMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ'Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, torba yasa çıktığında daha önce de Personel Şirketi'nin taksitlendirme yoluna gittiğini söyledi. Gürkan, "Şöyle bir soru sordum geçenlerde, mesela Enez Belediyesi'nin SGK borcu var mı? Var. Geçtiğimiz 5 yılda SGK bu borçlardan dolayı Enez Belediyesi'ne veya şirketine hiç haciz yapmış mıdır dedim, hiç yapmamış. Bizim bu şirketimiz yaklaşık 1.5 yıllık bir şirket ama SGK şirkete haciz koydu. Biz bunu SGK'nın taksitlendirmeyi istediği şartlarda sağlamak için yapıyoruz, ödememek için değil ki. Bugüne kadar 5,5- 6 yıl boyunca birçok yapılanma gördü bu ülke ve onların hepsini belediye olarak ödedik ve ödemeye devam ediyoruz" dedi.Belediye olarak 6 yıldır tasarruf tedbiri uyguladıklarını dile getiren Gürkan, "Mali bilançolara baktığımızda bunu 6 yıldır kararlılıkla uyguladığımızı görürsünüz. Az önce bahsettiğim ilçe belediyeleriyle borcumuzu kıyaslarsanız da son derece tasarrufa ve israfın önlenmesine riayet ettiğimizi görürsünüz. Edirne Belediyesi'nin sadece su alacağı, ana para 48 milyon lira, faiz 30 milyon lira olmak üzere toplam 78 milyon lira alacağı var. Tüm alacaklara bakarsanız belediyenin 100 milyonun üzerinde bir alacağı var. Borcumuzla alacakları kıyaslarsanız da epey bir miktar artılardayız. Bu da hem israf yapmadığımızı hem de tasarrufa önem verdiğimizi de yeterince gösteriyor zannediyorum" diye konuştu.