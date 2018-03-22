Edirne, baharı karla karşıladı

EDİRNE'de baharın gelişini müjdeleyen nevruzun ilk gününde etkili olan soğuk hava, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, Edirne'de etkili oldu. Hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü kentte vatandaşlar, sabah kar yağışı sürpriziyle uyandı. Yağmurla başlayıp yerini kara bırakan yağış nedeniyle trafikte aksamalar oldu, caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Baharın gelişinin kutlandığı nevruzun ilk günlerinde çiçek açan rengarenk ağaç dallarına yağan kar, 2 mevsimin güzelliğini yaşattı.Devlet Meteoroloji yetkilileri kar yağışının öğleden sonra etkisini yitireceğini, yarın yağmurun, cumartesi sabahı da karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtti.TRAKYA'DA BARAJLARI 83 DOLUDevlet Su İşleri 11'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Trakya'daki 11 barajın doluluk oranı yüzde 83'lere ulaştı. Son yağışların ardından Edirne'deki Süloğlu barajı yüzde 99 seviyesine yükselirken, Altınyazı barajı yüzde 87, Kadıköy barajı yüzde 61, Yenikarpuzlu barajı yüzde 95, Sultanköy barajı yüzde 80, Hamzadere barajı yüzde 77, Kırklareli'ndeki Kayalıköy barajı yüzde 106, Kırklareli barajı yüzde 91, Armağan barajı yüzde 72, Tekirdağ'daki Karaidemir barajı yüzde 76 ve Türkmenli barajı da yüzde 89 seviyesine ulaştı.TUNCA'DA 'KIRMIZI' ALARMBalkanlar ve Edirne'de yağışların ardından kentin Meriç ve Tunca nehirlerindeki debilerde de artış gözlendi. DSİ Değirmenyeni İstasyonu ölçümlerine göre, Tunca Nehri'nin debisi 'kırmızı alarm' seviyesindeki 197 metreküp/saniyeye çıktı. Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde ise Kirişhane İstasyonu ölçümlerinde nehir debisi 766 metreküp/saniye tespit edildi.

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