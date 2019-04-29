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Edanur'un 23 Nisan'da dedesi için istediği akülü sandalye alındı

DİYARBAKIR'da ALS hastalığına yakalanan dedesi Ömer Börkün (54) ile daha çok vakit geçirmek için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hediye olarak akülü sandalye isteyen Edanur Börkün'ün (10) isteği gerçekleştirildi. 'nın...

Edanur'un 23 Nisan'da dedesi için istediği akülü sandalye alındı
DİYARBAKIR'da ALS hastalığına yakalanan dedesi Ömer Börkün (54) ile daha çok vakit geçirmek için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hediye olarak akülü sandalye isteyen Edanur Börkün'ün (10) isteği gerçekleştirildi. 'nın haberi üzerine televizyon programcısı Müge Anlı tarafından gönderilen akülü sandalye aileye ulaştırıldı
Diyarbakır'da 3 yıl önce Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan ve yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren dedesi Ömer Börkün ile daha fazla zaman geçirmek isteyen Edanur Börkün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hediye olarak tekerlekli sandalyeye istedi. 'nın haberiyle durumdan haberdar olan televizyon programcısı Müge Anlı, tekerlekli sandalye alıp, aileye ulaştırdı.
Müge Anlı'nın dedesi Ömer Börkün için akülü sandalyeyi göndermesine çok sevindiğini söyleyen Edanur Börkün, "Çok mutluyum. Müge ablaya çok teşekkür ederim. Beni ve dedemi çok mutlu ettiler. Dedemle daha güzel vakit geçireceğiz. Dışarı çıkabileceğiz. Artık parka gidip, daha çok vakit geçirebileceğiz" dedi.

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