Eda’nın düğün hayali gerçek oldu

MERSİN’in merkez Toroslar ilçesinde zihinsel engelli Eda Kırmızı’nın (31) gelinlik giyme hayali gerçek oldu. Yapılan temsili düğünde beyaz gelinlik giyen Eda için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın makam aracı da gelin arabası oldu.

Toroslar Belediyesi, en büyük hayali gelinlik giymek olan zihinsel engelli Eda Kırmızı’ya temsili düğün organize etti. Damatsız düğün öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Başkan Yılmaz’ın makam aracı, Eda Kırmızı için ‘gelin arabası’ olarak hazırlandı.

İlçede konvoyla tur atıldı. Düğün salonu önünde Başkan Yılmaz ve eşi Meltem Yılmaz tarafından karşılanan Eda Kırmızı, salona girince ayakta alkışlandı. Heyecanı gözlerinden okunan Kırmızı, ilk dansını da Başkan Yılmaz ile yaptı. Başkan Yılmaz, "Bizler engelli kardeşlerimizin gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olmaya devam edeceğiz. İhtiyaç duyduklarında onların yanlarında olduğumuzu hissetmeleri bizim için ayrı bir mutluluk" dedi.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Temsili düğünle Eda Kırmızı'nın hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Engelli kardeşimize belediyemiz himayesinde temsili düğün organize ettik. Her genç kızın hayali gelinlik giymek. Biz de bu hayalini öğrenince gerçekleştirmek istedik. Ne mutlu bize ki; hayaline ortak olduk, hep birlikte gerçeğe dönüştürdük. Damatsız, temsili düğün öncesi gelin aracı olarak hazırladığımız makam aracımızdan el sallayan Eda ile ilk dansı yaptık, gelin kuşağını bağladık. Eda kızımızı bu özel gününde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Gözlerimizin dolduğunu, yüzlerimizin güldüğünü gördüm. Hepinizden Allah razı olsun. Eda kızımıza da hayatının bundan sonrasında sağlık, mutluluk diliyorum" diye konuştu.

Eda Kırmızı’nın ablası Gizem Kırmızı da Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, "Annem ve babam hayatta değil. Kardeşim Eda’nın tek hayali gelinlik giymekti" ifadesini kullandı.



