Eczaneden ilaç alıp dönerken kazada öldü

MUĞLA'nın Ula İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin altında kalan 70 yaşındaki Ali Özden, yaşamını yitirdi.Kaza, bugün sabah saatlerinde Marmaris-Muğla Karayolu'nun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Ula İlçesi'nin Gökçe Mahallesi'ndeki eczaneden ilaç aldıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen, böbrek yetmezliği hastası Ali Özden'e, 44 yaşındaki E.A.'nın kullandığı otomobil çarptı. Otomobil Özden'i yaklaşık 20 metre sürükledi. Bu sırada karayolu kenarındaki kahvehanede oturan mahalle sakinleri jandarmayı ve sağlık ekiplerini aradı. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ali Özden'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Özden'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otomobil sürücüsü E.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma baştatıldı.Ali Özden'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Gökçe Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası toprağa verildi.

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