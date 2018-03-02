Ecem Balcı'nın babasından 'yayın yasağı' tepkisi

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 5 Ocak'ta ortadan kaybolan ve ormanlık alanda toprağa gömülü cansız bedeni bulunan Ecem Balcı'nın (17) babası Gökhan Balcı, kızının ölümüyle ilgili yayın yasağına tepki için sosyal medyadan çağrı yaparak, düzenlenecek konvoya herkesi davet etti.

Gölcük'te, Ecem Balcı, 5 Ocak günü ortadan kaybolurken, kızını her yerde arayan ve bulamayınca bunalıma giren annesi Esra Ercömert, 14 Ocak'ta gittiği Kandıra'nın Kaltalkayası mevkisindeki kayalıklardan denize atladı. Ercömert'in 2 gün sonra cansız bendeni, denizde bulunarak, toprağa verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ecem'i bulmak için özel ekip kurdu. Ecem'i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli Süleyman Kara'yı cezaevinden çıkararak, ifadesini alırken, yakınlarını da gözaltına alıp, emniyete getirdi. Yapılan sorgulamalar sonucu Ecem Balcı'nın öldürüldüğü tespit edildi. Ecem'in öldürüldükten sonra Gölcük'te ormanlık alana gömüldüğü belirlendi. Süleyman Kara'nın ifadesi doğrultusunda, geçen cuma günü, Ecem'in cesedi ormanlık alanda gömüldüğü yerden çıkarıldı. Ecem Balcı'nın cenazesi, otopsinin ardından Sakarya'nın Hendek ilçesinde toprağa verildi. Soruşturma nedeniyle haberlere ilişkin yayın yasağı getirildi.

Baba Gökhan Balcı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamayla kızının ölümüne sessiz kalınmamasını isteyerek, yayın yasağının kaldırılmasını talep etti. Balcı, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, 10 Mart günü düzenlenecek konvoya herkesi davet ederek, şunları kaydetti:

"Kızım Ecem Balcı için 10 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Denizevler Sahil Parkında toplanarak sessiz kalmadığımızı göstermek amacıyla araçlarımızla konvoy düzenleyeceğiz. Beni bu davada yalnız bırakmak istemeyen, bende ses vermek istiyorum diyen tüm arkadaşlarımı, dostlarımı, Gölcük halkını ve duyarlı olan herkesi bu konvoya bekliyoruz. Yayın yasağı kalksın diyorsanız, adalet istiyorsanız, Ecemler ölmesin diyorsanız bu yazıyı beğenmek yerine paylaşıp tüm halka duyurabilirsiniz."

Gökhan Balcı, aracının arka camına kızının fotoğrafını yapıştırarak, 'Onlar rahatlıkla öldürebilir ve gömebilir. Ama benden susmamı istiyorlar. Susmayacağım kızım için adalet istiyorum. Unutma unutturma' yazdırdı.



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