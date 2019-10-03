banner314

banner325

Son Dakika

Ecem Balcı cinayeti davasının 6'ncı duruşması başladı(2)

    SAVCI, SANIĞIN CİNAYETİ TASARLAMADIĞINA KANAAT GETİRDİ Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, baba Gökhan Balcı duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Süleyman Kara'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi...

GENEL 03.10.2019, 12:41

 

 

SAVCI, SANIĞIN CİNAYETİ TASARLAMADIĞINA KANAAT GETİRDİ

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, baba Gökhan Balcı duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Süleyman Kara'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, savcı, sanığın delilleri karartmadığını ve cinayeti tasarlayarak işlemediğini belirterek, 'çocuğun kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı, tutuksuz sanıklar Keziban A., Rıfat Özgür Y., Yusuf K. ve İbrahim D. hakkında ise ‘suç delillerini gizlemek’ suçundan ayrı ayrı hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Süleyman Kara’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 19 Kasım gününe erteledi.

BABA: EN AĞIR CEZANIN VERİLECEĞİNE İNANIYORUM

Duruşmanın ardından adliye binası önünde yeniden bir açıklama yapan baba Gökhan Balcı, kızının katiline en ağır cezanın verileceğine inandığını ifade ederek, “Altıncı duruşmamız da görüldü. 19 Kasım’da tekrar burada olacağımızı söylediler. 19 Kasım’da kararın verileceğine inanıyorum. Verilecek olan kararda, cinayetin tasarlanmış olduğunun altını çizmek istedik ama savcı mütalaasını bu şekilde vermedi. İtirazımızı yaptık. Ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası alacağına inanıyorum. İnşallah bu dava emsal olur, başka Ecem’lerin canı yanmaz” dedi.

Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:32
Güneş 06:56
Öğle 12:58
İkindi 16:13
Akşam 18:50
Yatsı 20:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2