Ebubekir Taşyürek: Kartal'ın kayıp 10 yılını telafi edeceğiz

İSTANBUL, () - AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal'ın 10 yıllık CHP yönetimi döneminde büyük kayıplar yaşadığını ve yatırımlardan mahrum kaldığını belirtti. Taşyürek, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladıkları vizyon projelerle bu kayıp 10 yılı telafi edeceklerini de söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Kartal Belediye Başkan Adayı olan Ebubekir Taşyürek, Kartal'la ilgili vizyon projelerini ve Kartal'ın temel sorunlarını çözmek için hazırladığı eylem planlarını açıkladı.

"KARTAL SIRADAN BİR SANAYİ KENTİ DEĞİL"

Kartal'ın temel problemlerinin imarla başlayıp ulaşımla devam ettiğini belirten Başkan Adayı Taşyürek, Kartal'la ilgili projeleri hazırlarken, ilçenin ihtiyaçlarını analiz ettiklerini, Kartal'daki 20 mahallenin sakinleriyle ayrı ayrı toplantılar yaparak, onların düşüncelerini aldıklarını söyledi. Taşyürek, bu analizler ve görüşmelerden elde ettikleri sonuçları şöyle açıkladı:

“Kartal'ın öncelikli sorunu imar problemi. Kartal 20 mahallesinde de çok ciddi imar problemleri var. Biz bunlara dönük Kartal'ın önünün açılması noktasında bir takım çalışmalar yaptık. Kartal sıradan bir sanayi kenti değil. Kartal'ın çok ciddi kültürel birikimi, coğrafi güzellikleri var. Mesela Yakacık diye çok önemli bir semtimiz var. Burası, İstanbul'un tarihi mesire alanlarından birisidir ve İstanbul'un balkonu olarak bilinir. Mükemmel havası ve doğasıyla çok güzel bir bölgedir. İlaç tedavisi almadan, orada yaşayarak akciğer hastalıkları tedavi edilebilir tarihten beri. Soğanlık mahallemiz önemli bir kültürel sit alanıdır. Her ne kadar Hollandalılar sahip çıksa da, lalenin anavatanı İstanbul'dur ve İstanbul'da lalenin merkezi de Soğanlık mahallesidir. Gümüşpınar mahallemiz minyatür bir Osmanlı kentidir. Diğer taraftan Dragos ve Aydos gibi önemli kentsel sit alanı bölgeleri var. Tüm projelerimizi bu bölgelerimizin ihtiyaçlarını bir bütün halinde göz önünde bulundurarak tasarladık.”

"10 YILDA KARTAL'A KALICI ESERLER YAPILMADI"

Kartal'ı bir turizm kenti haline getirmek ve esnafı ayağa kaldırarak Kartal kent ekonomisini ileriye götürmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Ebubekir Taşyürek, son 2 dönemdir CHP'li başkanlar tarafından yönetilen ilçede büyük kayıplar yaşandığını da belirtti. Taşyürek, "Kartal son 10 yıldır CHP’li bir belediye tarafından yönetildi. Kartal'da kalıcı olarak yapılan bir eser yok. O yüzden Kartal her türlü kültürel, sosyal donatı alanlarına ihtiyacı olan bir kentimiz. Biz bu kapsamda Kartal'ı yeniden cazibe merkezi yapmak için Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanımızla beraber hayata geçirilecek vizyon projeler hazırladık" dedi.

"İSTANBUL'UN HİÇBİR YERİNDE BULUNMAYAN BİR PROJE"

Bu projelerden birinin eski taş ocaklarını ıslah etmek olduğunu söyleyen Başkan Adayı Taşyürek, yapımı planlanan "monoray" sistemiyle ilgili de şöyle konuştu:

“Taş ocakları olarak bilinen mevkide çok önemli, İstanbul'un hiçbir yerinde bulunmayan bir Doğa Parkı Müzesi ve Millet Bahçesi konseptinde su sporları merkezi yapmayı tasarlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım da ciddi manada bu esere sahip çıktı. Tabi bu önemli eser sadece Kartal'a değil civar ilçelerimize de çok ciddi katkılar sağlayacak.

İstanbul'un diğer hiçbir bölgesinde bulunmayan bizim "monoray" dediğimiz teleferik sistemini Kartallı hemşerilerimize kazandırmayı tasarlıyoruz. Kartal'ın merkezden Uğur Mumcu mahallemize kadar çıkacak, Spor Caddesi'nde E-5'le buluşup oradan Uğur Mumcu Mahallesine, oradan ortada uzatıldığında Samandıra'ya kadar gidecek bir havaray projemiz var.”

"TARİHİ NİZAM PLAJI YENİDEN CANLANACAK"

Kartal'a geçmiş 10 yılında kalıcı bir eser kazandırılmadığını, mevcut eserlerin de 2009 öncesinden kaldığını belirterek ilçenin ihtiyaçlarına dikkat çeken AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, "Anadolu Yakası'nda sahil bandı en güzel ve uzun olan ikinci ilçe Kartal. 8.5 kilometre sahilimiz var. Adaları en güzel gören ilçe. Bu uzun sahil bandı ve sırtını İstanbul'un en yüksek tepesi olan Aydos tepesine dayanmış bu ilçede, bu güzellikleri doğru şekilde sunacak çok önemli kültürel tesis ihtiyacı var. Biz bunları inşallah telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kartal'ın tarihi Nizam Plajını da yeniden ihya edeceklerini belirten Ebubekir Taşyürek, "Büyüklerimiz bu plajda geçirdikleri günleri sevgiyle yad ederler. Biz de inşallah Tema Park kapsamında Kumcular İskelesi diye bilinen bölgede tarihi Nizam plajını ihya etmeyi, Kartal ve İstanbulluların hizmetine sunmayı tasarlıyoruz" dedi.

İstanbul'un balkonu olarak bilinen Yakacık'ta İstanbul'un hiçbir bölgesinde olmayan bir seyir terası inşa etmeyi planladıklarını da belirten Taşyürek, "Onun yakınında da yeni bir sosyal tesis yapmayı planlıyoruz. Seyir terası Prens Adalarını çok güzel bir şekilde görecek" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN UZMANLARDAN OLUŞAN BİR HEYET KURULACAK"

Kartal'ın en önemli problemlerinden birinin de imar problemleri olduğunu ve kentsel dönüşümle ilgili sıkıntılar olduğunu belirten Taşyürek şöyle konuştu:

“Yapı stoklarımızda sıkıntılar var. Biz Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyemizin önemli katkılarıyla depremsel dönüşümü hayata geçireceğiz. Buna ilişkin güzel bir projemiz var. Mimarlar, şehir plancıları, inşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri ve hukukçulardan oluşan bir çözüm masası oluşturup, Kartal'ın 20 Mahallesi'ndeki insanlarımıza sorunların çözümünde ve depremsel dönüşümün hayata geçirilmesi konusunda rehberlik etmeyi planlıyoruz.

Kartalı hep birlikte yönetme noktasında irademizi ortaya koyarak, Kartal'ın 20 mahallesindeki hemşehrilerimizle mutlaka altışar aylık dönemlerde bir araya gelerek sorunlara ortak çözümler üreteceğiz.”