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Ebru Yaşar'dan çocuklara bayram sürprizi

  İSTANBUL, ()  ŞARKICI Ebru Yaşar, Kasımpaşa Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklara bayram sürprizi yaptı. Ebru Yaşar, Ramazan bayramı nedeniyle Kasımpaşa Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklara hediyeler gönderdi. Burada kalan 10-15 yaş arasındaki...

Ebru Yaşar'dan çocuklara bayram sürprizi

 

İSTANBUL, ()  ŞARKICI Ebru Yaşar, Kasımpaşa Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklara bayram sürprizi yaptı.
Ebru Yaşar, Ramazan bayramı nedeniyle Kasımpaşa Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklara hediyeler gönderdi. Burada kalan 10-15 yaş arasındaki 40 kız çocuğu hediyelerle büyük mutluluk yaşadı.
Yaşar çocuklara gönderdiği mesajda, "Benim de çocuklarım var. Tüm çocukları ve sizleri çok seviyorum. En kısa zamanda yanınıza gelip sizlerle birlikte oyunlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Bayramınız şeker gibi geçsin. Sevgi dolu kalplerinizde bana da küçücük bir yer ayırabilirseniz beni dünyanın en mutlu insanı yaparsınız" ifadelerini kullandı.
Çocuklar da, Yaşar'a elleriyle kalp işareti yaparak teşekkürlerini iletti.

(FOTOĞRAF)

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