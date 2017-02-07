Ebru Şallı'ya özel abiye

SON dönemde aşkları ile gündeme gelen Ebru Şallı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 11'nci kez düzenlediği IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na katıldı. Şallı, bir abiye giyim firmasının kendisi için özel tasarladığı göğüs ve sırt dekolteli sarı kıyafeti tanıttı.Pilatesin yanı sıra son dönemde aşk hayatıyla gündemde olan manken Ebru Şallı, IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na gelirken Jamila abiye giyim firması tarafından kendisi için özel tasarlarar göğüs ve sırt dekolteli sarı elbisesini giydi. '14 Şubat Sevgililer Günü' için mesaj veren Şallı, kadınlardan o gün kırmızı giymelerini önererek, "Sevgililer günü anlamladır. Güzel giyinmek önemlidir. Karşısınızdakine verdiğiniz değeri gösterir. Benim için sevgililer gününde kırmızı giyilir" dedi. İzmirli kadınların modayı yakından takip ettiğini ve çok güzel giyindiğini söyleyen Şallı, "İzmir'in kadınları çok güzel ve bakımlı" diye konuştu.Yılda 100 bin abiye üreten firmanın sahibi Erdoğan Kulu, "Ebru Şallı'ya özel desenleri bile özel tasarlanan Liz Dantel'den tek üretim kostüm hazırladık. Bir adet üretilen kıyafete 'Ebru Şallı modeli' adını verdik. Kıyafeti farklı renk ve desenlerde üreterek satışa sunacağız" dedi.

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