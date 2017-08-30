Ebeveynlere ergenlik uyarısı

ENDOKRİNOLOJİ ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Mitat Bahçeci, çocuklarında ergenliğin (puberte) başlamasıyla çocuğun boyunun kısa kalacağına dair yanlış bilginin anne babaları tedirgin edip tedavi arayışına sürüklediğini söyledi. Bahçeci, "Ergenliğe girme boy kısalığına yol açmadığı gibi geciktirilmesi de uzun boy sağlamaz. Anne babalar bu konuda rahat olmalı ve gereksiz ilaç tedavilerinden uzak durmalı. Genlerimizde ne kodlanmışsa beslenme, düzenli fizik aktivite ve ruh sağlığı gibi faktörlerin de etkisiyle boyumuz o olacaktır" dedi.İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, ebeveynler tarafından çok sık sorulan ve onları kaygılandıran "Puberteye girmek boyun kısa kalmasına yol açar mı" sorusunu yanıtladı. Prof.Dr. Bahçeci, öncelikle ergenlik ya da diğer bir deyişle pubertenin, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olduğunu hatırlattı. Prof.Dr. Bahçeci, ergenliğin normal başlama yaşının erkeklerde 9-14, kızlarda ise, 8-13 yaş arasında olduğunu, gelişim sürecinin ortalama 4.5 yıl kadar sürdüğünü söyledi.Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, Türk toplumu için, ergenlik başlama yaşının kızlarda 10±1 yıl civarında olduğunu söyledi. Kız çocuklarında puberte döneminde ortalama 27.5- 29 santim boy artışı gözlendiğini belirten Prof.Dr. Mitat Bahçeci, menarş (adet kanaması) sonrası boy uzaması azaldığını, ortalama boy kazancının yılda 7 santimetre olduğunu söyledi. Bahçeci, Bu dönemde erkeklerde boy uzamasının kızlardan daha fazla olduğunu ekledi."ERGENLİĞE GEÇ GİRMEK UZUN BOY GARANTİSİ DEĞİL""Kızlarda 8 yaşından önce meme gelişiminin başlaması veya 10.5 yaşından önce menarş (adet kanaması) gözlenmesi, erkeklerde ise testis hacminin 9 yaşından önce 4 ml'nin üzerine çıkması erken puberte (puberte prekoks) olarak tanımlanır" diyen Prof. Dr. Bahçeci, şu bilgileri verdi:"Puberteye geç girenlerin boyunun uzun olacağının garantisi olmadığı gibi görece erken yaşlarda girme de boyun kısa kalmasına yol açmaz. Genlerimizde ne kodlanmışsa, beslenme, düzenli fizik aktivite ve ruh sağlığı gibi faktörlerin de etkisiyle boyumuz o olacaktır. Bu nedenle düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme boy üzerine ergenliğe girme yaşından daha fazla etki etmektedir. Bazı ailelerin sıkça sordukları gibi puberte gelişiminin durdurulması boyun daha uzun olmasını sağlamaz. Tıbbi bir patolojiye bağlı ortaya çıkan erken puberte (hormonal anomali, testis ve over hastalıkları ya da merkezi sinir sistemi hastalıkları gibi) yoksa, kısacası tıbbi kabul edilebilir yaş aralığında ortaya çıkan pubertenin geciktirilmesinin anlamı yoktur. Kısacası ergenliğe girme boy kısalığına yol açmadığı gibi geciktirilmesi de uzun boy sağlamaz. Anne babaların bu konuda rahat olmaları ve gereksiz ilaç tedavilerinden uzak durmaları hem kendileri hem de çocuklarının sağlığı açısından çok önemlidir."

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