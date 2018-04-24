Ebe, gebe ve bebeleri buluşturan şenlik

İZMİR'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3'üncü kez düzenlenen 'Ebeler, Gebeler ve Bebeler Şenliği'nde hastanede doğum yapmaya hazırlanan anne adayları, anneler ve ebeler bir araya geldi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 21-28 Nisan Ebelik Haftası kapsamında 3'üncü Ebeler, Gebeler ve Bebeler Şenliği düzenledi. Etkinliğe hastanede doğum yapan anneler, çocukları ve gebelik okulunda eğitim alan anne adayları katıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gürsoy Pala, hastanelerinde bugüne kadar binlerce bebeği dünyaya getirdiklerini söyleyerek, onların sağlıklı, ülkesine faydalı bireyler olmasında ilk adımları kendilerinin attığını dile getirdi. Ebeliğin toplumdaki en eski mesleklerden biri olduğunu ifade eden Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hacer Rastgel ise ebelerin sağlıklı bireylerin ve sağlıklı toplumların oluşmasında çok önemli bir role sahip olduklarını söyledi. Rastgel, "Ebelerimiz kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanlarıdır. Sağlık sisteminin başarıya ulaşmasında her sağlık çalışanının yeri vazgeçilmezdir. Bunlardan biri de ebe arkadaşlarımızdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gebe okulunda eğitim alan 14 anne adayı ile meslekte 25 yılını dolduran 5 ebeye teşekkür belgeleri verildi. Hastanede doğum yapan 8 anneye ise çocuklarının ayak izi belgeleri teslim edildi. Bebekleriyle geldikleri hastane bahçesinde duygu dolu anlar yaşayan yeni anneler, sağlıklı doğum yapmalarında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



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