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Düzensiz göçte ilk sırada Afganlar var

GENEL 17.01.2020, 10:11
Düzensiz göçte ilk sırada Afganlar var
YAŞAR Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Yürütücüsü Doç. Dr. Ayselin Yıldız, Türkiye'de yakalanan kaçak göçmenlerin yüzde 44'ünün uyruğunun Afganistan olduğunu söyledi. Yıldız, "Yakalanan 455 bin düzensiz göçmenin 201 bini Afganistan uyruklu, ikinci sırada 71 bin ile Pakistan uyruklular geliyor. Suriyeliler 55 bin kişi" dedi. 
Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Yürütücüsü Doç. Dr. Ayselin Yıldız, Türkiye'de yakalanan kaçak göçmenlerle ilgili bilgiler verdi. Yıldız, "Her ne kadar Ege adalarına geçiş 2019'da bir önceki yıla göre 2 katına çıkarak 60 bin olsa da diğer taraftan Türkiye'nin sınırlarında yakaladığı düzensiz göçmen sayısı 2018'e göre yaklaşık yüzde 70 artarak 455 bine ulaştı. 2019'da Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik'in denizde kurtardığı göçmen sayısı yaklaşık 60 bin. Bu durum, Türkiye üzerinde komşu coğrafyalardan gelen artan göç baskını gösteriyor. Bu coğrafyalarda siyasi ve ekonomik istikrasızlık, savaşlar, yoksulluk, karışıklıklar sürdüğü sürece yani göçün kaynak nedenleri devam ettiği sürece Türkiye'ye yönelik göç de sürecektir" diye konuştu. 
Yakalananların uyruklarına bakıldığında sanılanın aksine birinci sırada Suriyelilerin değil yüzde 44 ile Afganistan uyrukluların olduğunu belirten Doç. Dr. Yıldız, "Yakalanan 455 bin düzensiz göçmenin 201 bini Afganistan uyruklu, ikinci sırada 71 bin ile Pakistan uyruklular geliyor. Afrika uyruklular da bu karma göçe eklemlenmiş durumda. Bu sayının içinde Suriyeliler 55 bin kişi. Afganlar denizi bilmiyorlar, birçoğu yüzme bilmiyor. Kaçakçıların yönlendirmesi ile ilk defa gördükleri denize çıkıyorlar. Ege Denizi özellikle bu mevsimde kesinlikle kolay bir deniz değil, dalgalı ama ne yazık ki göçmenlerin kaçakçılar ne derse buna güvenmekten başka çaresi yok" dedi.
Düzeniz göçte geçişlerin en fazla Midilli ve Sisam'a olduğunu da belirten Doç. Dr. Yıldız, "Midilli'ye 27 bin ve Sisam Adası'na da 10 bin düzensiz göçmen 2019'da geçiş yapmış durumda. Türkiye, düzensiz göçmenler için çekici bir güzergah ülke olmak istemiyor. Kolluk kuvvetlerinin yüksek yakalama oranları caydırıcı bir etken. Dolayısıyla bir taraftan düzensiz geçişleri engellemek için mücadele edilirken Sahil Güvenlik de denizde kurtarma operasyonlarına yoğun şekilde devam ediyor. Ancak şu da bir gerçek ki 2016'daki yoğun geçişlerde göçmen kaçakçılarının yönlendirmesi ile Türkiye rotası öğrenildi. Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede daha sert ve caydırıcı cezalara ihtiyacımız var. 2019'da yakalanan insan kaçakçısı sayısı yaklaşık 9 bin. Vize politikaları da burada önemli bir etken. Örneğin, dünyanın bir ucundan İran'a vizesiz giriş yapabilen uyruklar, İran'a düzenli şekilde girip Avrupa'ya erişmek için Türkiye'ye yöneliyor" diye konuştu.

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