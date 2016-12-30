(düzelterek yeniden) THY 258 seferini iptal etti

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları ulaşımı olumsuz etkiledi. Meteorolojik şartlar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) iç ve dış hat olmak üzere toplam 258 seferini iptal etti



Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “29-30-31 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma-kuvvetli rüzgar) nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.

