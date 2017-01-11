(Düzelterek yeniden) - Mustafa Boydak'ın kardeşi Bekir Boydak'ın da aralarında bulunduğu 60 iş adamı tutuklandı

Ümit TÜRK/İSTANBUL, () İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında örgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddia edilen 60 iş adamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi iş adamı Bekir Boydak da var.



Hakim, soruşturmada adı geçen bir başka Boydak, Mustafa Boydak'ın oğlu Mahmut Sami Boydak ve 3 iş adamı için de ev hapsi uygulamasını kararlaştırdı. 50 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

35 İLDE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ



Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 35 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 164 iş adamını gözaltına almıştı. 110 iş adamının yurt dışında olduğu belirlenirken, 106'sının da firari olarak arandığı belirtilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 164 iş adamı dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanan iş adamlarından, 110'u tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

BEKİR BOYDAK'IN DA BULUNDUĞU 60 KİŞİ TUTUKLANDI



İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 60'ı tutuklandı. Aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi iş adamı Bekir Boydak ve bazı iş adamları, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklanırken diğerleri ise "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

4 İŞADAMINA EV HAPSİ



Sulh Ceza Hakimliği, Mustafa Boydak'ın oğlu Mahmut Sami Boydak ile birlikte 4 iş adamı hakkında ise, delillerin büyük çoğunluğunun toplanmış olması ve suç vasfının değişmesi ihtimalini dikkate alarak bu kişiler hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verdi. 46 iş adamı ise adli kontrol kararı şartıyla serbest bırakıldı.