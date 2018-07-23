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Düzce Üniversitesi 'Yahudi ulus devlet' yasasını kınadı

DÜZCE Üniversitesi, İsrail Meclisi'nde kabul edilen 'Yahudi ulus devlet' yasasını kınadı. Düzce Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, üniversite senatosu 'Yahudi ulus devlet' yasasını kınadı. Düzce Üniversitesi tarafından...

Düzce Üniversitesi 'Yahudi ulus devlet' yasasını kınadı
DÜZCE Üniversitesi, İsrail Meclisi'nde kabul edilen 'Yahudi ulus devlet' yasasını kınadı.
Düzce Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, üniversite senatosu 'Yahudi ulus devlet' yasasını kınadı. Düzce Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Düzce Üniversitesi Senatosu olarak İsrail meclisinde kabul edilen, evrensel hukuk ilkelerini yok sayan ve Birleşmiş Milletlerin yasal ve ahlaki sistemiyle çatışan 'Yahudi ulus devlet' yasasını kınıyoruz. Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmektedir. 1948’de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere ise geri dönüş hakkı verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. Öte yandan yasada kendi kaderlerini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil, uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Bilim insanları olarak; Filistin’de fiili olarak sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyor, İsrail’i temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz." denildi.

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