Düzce kabağı ağızları tatlandırıyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE’de, yöreye has bal kabağı ile dondurma, kaymak, pekmez ve fındık gibi değişik tatlarla yapılan kabak tatlısı, yoğun ilgi görüyor.

Düzce’de toprak yapısıyla kendisine has bir tat ve aroma alarak ‘Düzce kabağı’ diye anılmaya başlayan bal kabağının hasadı, eylül ayında başladı. Kabak hasadıyla birlikte özellikle bal kabağı tatlısı da büyük ilgi görüyor. Düzce’de klasik kabak tatlısı dışında her yıl yenilikler yapılarak tatlının değişik tat ve görünüm alması sağlanıyor.

Düzce’de köfte salonu işletmeciliği yapan Cezmi Kambur da müşterilerine değişik tatlar sunmak için kabak tatlısını kaymak, fındık, tahin ve özellikle kamış pekmezi ile sunuyor.

Kabak tatlısı hakkında bilgiler veren Cezmi Kambur, “Düzce kabağının en büyük özelliklerinden bir tanesi humuslu toprak dediğimiz toprağın burada bol olması, bir de tamamen yağışlarla ilgili yapısı var. Bu sene kabaklar çok güzel gelişti. Ekilen kabakların içinden bal akıyor. Tüm bu oluşumun içinde bunları daha değişik tatlandırmayı hedefledik. Tahinlisi, fındıklısı, dondurmalısı, kaymaklısı, çam fıstıklısı diyerek 4- 5 çeşit oluşturduk. Çok sevilerek istenmekte ve yenilmekte. Kabak tatlısı yemek için gelen müşterimizin sayısı oldukça yoğun ve çok beğeniliyor. Yemeği de yapılıyor, ama ben yine de tatlısının, yemeğinden daha lezzetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

ŞEKER KAMIŞI PEKMEZİ İLE SERVİS EDİLİYOR

Cezmi Kambur, özellikle şeker kamışı pekmezinin bal kabağı tatlısına değişik bir tat verdiğini belirterek, "Yeni geliştirdiğimiz kamış pekmezi karışımı ile çok daha fazla lezzet veriyor. Kamış pekmezi, bölgemize doğal olarak çıkıyor. Kamış pekmezi yok olacak dereceye geldi, ama köylerimizde yapılmaya devam ediliyor. Kamış pekmezi tamamen topraktan aldığı şekerle ortaya çıkıyor. En ufak bir dışardan konulan şeker yok. Onun için kabakla çok özleştiğini gördük. Kamış pekmezlisini sunuyoruz ve çok beğeniliyor” diye konuştu.

Değişik karışımlarla hazırlanan bal kabağı tatlısını yiyenler ise, kamış pekmezlisinin değişik bir tadı ve aroması olduğunu söyledi.