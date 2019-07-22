Düzce'deki selde ölen Cengiz Töngel, toprağa verildi

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolduktan 4 gün sonra cesedi bulunan Cengiz Töngel (53) son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde eşi Fatma ve oğlu Kaan Töngel ile birlikte evde olduğu sırada sel sularına kapılıp kaybolan Cengiz Töngel'in dün cesedi bulundu. Töngel cenazesi Düzce merkezinde bulunan Aziziye Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Töngel'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cengiz Töngel'in cenaze namazı, cesedi selde zarar gördüğü için cenaze aracından çıkarılıp musalla taşına koyulmadan kılındı. Töngel'in cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Aziziye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 çocuk babası Cengiz Töngel'in eşi Fatma Töngel'in geçen Cuma günü cesedi bulunmuş, Cumartesi günü de toprağa verilmişti. Töngel çiftinin selde kaybolan oğulları Kaan Töngel'i bölgede arama çalışması sürüyor. Cengiz Töngel ve Fatma Töngel'in diğer çocukları İrem ve Mertcan Töngel'in sel sırasında başka yerde olduğu öğrenildi.

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