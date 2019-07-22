Düzce'deki selde 3 kişi öldü, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (5)

ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, cesedi bulunan çocuğun kimliği belirlendi. Ölen kişinin ikiz kardeşlerden Sanem Kaplan (7) olduğu tespit edildi.
FOTOĞRAFLI
ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, cesedi bulunan çocuğun kimliği belirlendi. Ölen kişinin ikiz kardeşlerden Sanem Kaplan (7) olduğu tespit edildi. FOTOĞRAFLI
22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:00
ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, cesedi bulunan çocuğun kimliği belirlendi. Ölen kişinin ikiz kardeşlerden Sanem Kaplan (7) olduğu tespit edildi.
FOTOĞRAFLI