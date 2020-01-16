Düzce'deki Efteni Gölü'nde 21 çeşit su kuşu tespit edildi
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DOĞA Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü'nde yaptığı sayımda 21 tür su kuşu tespit etti.
Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Akif Keten'in desteğiyle Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası içerisinde su kuşu sayımı yaptı. Yapılan sayımlarda kış ile yaz mevsimlerinde Efteni Gölü'nde hangi kuş türlerinin yaşadığı tespit edilecek. Yapılan tespitlerde 21 çeşit su kuşunun yaşadığı belirlendi. En fazla görülen türler arasında ise yeşilbaş ördek, pasbaş patka, elmabaş patka, çamurcun, kaşıkgaga, kız kuşu, sakarmeke, su çulluğu ve tepeli patka yer aldı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016