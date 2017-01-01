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Düzce'de yeni yılın ilk bebeğine 'Belinay' adı verildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de Abdulmuttalip-Gül Baran çifti yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen kız çocuklarının mutlululuğunu yaşarken minik bebeğe Belinay adı verildi. Abdulmuttalip-Gül Baran çiftinin üçüncü çocukları 2017'ye...

Düzce'de yeni yılın ilk bebeğine 'Belinay' adı verildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de Abdulmuttalip-Gül Baran çifti yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen kız çocuklarının mutlululuğunu yaşarken minik bebeğe Belinay adı verildi.
Abdulmuttalip-Gül Baran çiftinin üçüncü çocukları 2017'ye girilmesinden sonra saat 01.15'de Atatürk Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Baran çifti Belinay adını verdikleri minik kızlarının dünyaya gelmesinin mutlululuğunu yaşadı. Yeni yılın en güzel hediyesini aldığını belirten Abdulmuttalip Baran, "Eşim üçüncü çocuğumuzu böyle güzel ve anlamlı bir gecede dünyaya getirdi. Emirhan ve Sudenaz isimli iki çocuğumuz daha var. Sağlıklı bir şekilde çocuğumuzu kucağımıza almanın heyacanını ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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