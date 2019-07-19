Düzce'de selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları başladı (2)

HAVA, DENİZ VE KARADAN ARAMA ÇALIŞMASI

Düzce Valiliği, selin ardından yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirterek, şu ifadeler kullanıldı:

“Düzce il genelinde 17 Temmuz tarihinde başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana gelmiştir. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan toplam 5 adet helikopter ile Sakarya ve Zonguldak il AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma personelleri bölgeye sevk edilmiştir. Hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılmış olup, arama çalışmalarına devam edilmektedir.”

219 KİŞİ KURTARILDI

Çalışmalar kapsamında 219 kişinin kurtarıldığı ifade edilerek, “Yaşanan afet nedeniyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Başkanlığımızca 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerden toplam 219 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli alanlara sevk edilmiştir. Cumayeri Akçakoca ve Gölyaka ilçe merkez ve köylerinde toplam 24 yerleşim birimi etkilenmiş ve elektrik kesintileri meydana gelmiştir. Ekiplerce onarım çalışmaları devam etmektedir. Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaşımız için barınma yerleri öğrenci yurdu içerisinde tahsis edilmiş, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirilmiştir. Türk Kızılay’ı tarafından 1500 kişilik gıda dağıtımı gerçekleştirilmiştir” İfadelerine yer verildi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE

Kayıp kişilerden 4'ünün çoçuk, 2'sinin ise kadın olduğu belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Yağışlar nedeniyle Akçakoca ilçesinde 84,7 kilo, Cumayeri ilçesinde 75 kilo, Çilimli ilçesinde 72 kilo ve Kardüz Yaylasına 161,7 kilo yağış düşmüştür. Haberleşme hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 1 mobil baz istasyonu kurulmuştur. Akşam saatlerinde Akçakoca Esmahanım köyünden 4 çocuk, 2 kadın ve 1 erkek kayıp olduğu anlaşılmış olup arama çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmalara destek vermek amacıyla Sakarya AFAD’dan 12 personel ve 3 köpek, Bursa AFAD’dan 11 personel ve 1 köpek ile 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca kıyı ve denizden arama çalışmaları desteklenecektir. Yerel koordinasyon amacıyla AFAD mobil koordinasyon aracı Akçakoca merkezde görevlendirilmiştir. Ayrıca diğer tüm çalışmaları yürütmek üzere sahada 205 personel, 30 araç, 8x8 araç 6 köpek faaliyetleri yürütmektedir.”