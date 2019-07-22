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Düzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor(4)

VALİLİKTEN SU UYARISI Düzce Valiliği sel afetinin yaşandığı bölgedeki vatandaşları içme suyu konusunda uyardı. Valilik, suyun kaynatılarak içilmesi uyarısında bulunarak, şu açıklamada bulundu: "18 Temmuz tarihinde Akçakoca ve Cumayeri...

Düzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor(4)

VALİLİKTEN SU UYARISI
Düzce Valiliği sel afetinin yaşandığı bölgedeki vatandaşları içme suyu konusunda uyardı. Valilik, suyun kaynatılarak içilmesi uyarısında bulunarak, şu açıklamada bulundu:
"18 Temmuz tarihinde Akçakoca ve Cumayeri ilçelerimizde meydana gelen doğa olayı nedeniyle vatandaşlarımızın, şebeke suyunda kesinti yaşanması veya temiz suya erişimin mümkün olmaması durumlarında, kaynağı belli olmayan suları tüketmemeleri önem arz etmektedir. Su kesinti sonrasında şebeke suyunu içme amaçlı olarak kullanılacak ise su berraklaşıncaya kadar akıtılmalı ve tercihen 1-2 dakika kaynatılıp, soğutularak kullanılmalıdır. Mümkünse Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ambalajlı sular tüketilmelidir. Depolanan veya saklanan sular, ağzı kapalı temiz kaplarda ve güneş görmeyen serin yerde muhafaza edilmelidir. Sular gelse bile öncelikle depolanmış sular tüketilmeli, geniş kapaklı musluklu bidonlar tercih edilmeli, bidonların temizliği sürekli kontrol edilmelidir."
YİYECEKLERİN YIKANMASI
Valilik yiyeceklerin yıkanması konusunda da şu uyarıyı yaptı:
"Su kesintisi sonrasında çiğ tüketilen her türlü sebze ve meyve, yıkandıktan sonra yüzde 1’lik klor solüsyonundan bir litre suya 20-30 damla damlatılarak, 30 dakika bekletilmelidir(Yüzde 1'lik klor solüsyonu 1 bardak çamaşır suyunun üzerine 9 bardak normal su konularak kolayca hazırlanır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, kullanılan çamaşır suyu herhangi bir katkı maddesi içermemeli ve yüzde 10 aktif klor ‘sodyum hipoklorit’ içermelidir. Konuyla ilgili yaşanabilecek güçlüklerde en yakın sağlık kuruluşuna başvurularak bilgi alınmalıdır). Bu bağlamda; vatandaşlarımızın yaşayabileceği herhangi bir karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal vb. rahatsızlık durumlarında en yakın sağlık kurumuna başvurarak, tıbbi yardım almaları gerekmektedir."
DENİZE GİRİLMEMESİ UYARISI
Sel sularının neden olduğu atıkların karışmış olmasından dolayı denizin mikrobiyolojik olarak kirlenebileceği, denize girilmesi halinde deniz suyunda bulunan mikroorganizmaların bulaşıcı hastalıklara ve salgına neden olabileceği kaydedilen açıklamada "İl sağlık müdürlüğümüze bağlı Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, ilçemizde bulunan deniz suyundan analiz için alınan numunelerinin uygun olması durumunda ve plajların temizlik işlemleri tamamlanana kadar vatandaşların Akçakoca ilçemizde denize girmemesi, cankurtaran ekiplerinin ve görevlilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiği kamuoyunun bilgisine sunulur."

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