Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı/ Ek fotoğraflar
18 Temmuz 2019 Perşembe 20:52
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