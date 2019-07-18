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Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (2)

YAĞMUR DURDU, FELAKETİN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI Düzce’nin Cumayeri ilçesinde dün gece saatlerinde başlayıp sele neden sağanak yağış saat 16.00 sıralarında durdu ve yerini güneşli havaya bıraktı. İlçedeki ev ve iş yerlerinde biriken çamurlar...

Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (2)

YAĞMUR DURDU, FELAKETİN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI
Düzce’nin Cumayeri ilçesinde dün gece saatlerinde başlayıp sele neden sağanak yağış saat 16.00 sıralarında durdu ve yerini güneşli havaya bıraktı. İlçedeki ev ve iş yerlerinde biriken çamurlar vatandaşlar tarafından temizlendi. İş makineleri de temizlik çalışma yaptı. Çevre illerden gelen gönüllü kurtarma ekipleri de bölgede yaşanabilecek mahsur kalma olaylarına karşı hazır bekliyor.
Sel ve su baskınından en çok etkilenen Dokuzdeğirmen köyünde, sel sularının çekilmesiyle birlikte selin verdiği zarar ortaya çıktı.
69 KİŞİ KURTARILDI
Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada sel felaketinde mahsur kalan toplam 69 kişinin karayolu ile ulaşılamayan bölgelerden kurtarıldığı aktarıldı. Felaket ile ilgili son durum hakkında bilgi verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumayeri ilçesi ile Akçakoca ilçesi arasında bulunan köylerin grup yollarında yaşanan heyelan ve yol çökmeleri nedeniyle halen Cumayeri ilçesinde 11, Akçakoca ilçesinde 7 ve Gölyaka ilçesinde ise 5 köye ulaşım karadan sağlanamazken, ekipler yağmurun durması ile birlikte yol açma çalışmalarına başladılar. Bununla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gönderilen helikopterler kurtarma çalışmalarına devam ettiler. Kurtarma çalışmaları kapsamında gece saatlerinden itibaren 69 vatandaşın kurtarıldığı öğrenildi. Sel sonrası can kaybı yaşanmazken bölgede ciddi anlamda maddi hasar meydana geldi."

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