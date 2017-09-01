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Düzce'de kurban keserken yaralananlar hastaneye akın etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelerde tedavi edildi. Kentte bayram namazı ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Vatandaşların büyük bölümü kurbanlarını belediye mezbahasında...

Düzce'de kurban keserken yaralananlar hastaneye akın etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelerde tedavi edildi.
Kentte bayram namazı ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Vatandaşların büyük bölümü kurbanlarını belediye mezbahasında ve belediyenin gösterdiği alanlarda kestirdi. Bazıları ise mahalle ve sokak aralarında evlerinin bahçelerinde ve garajlarında kesti. Bazı kasaplar, kurban keserken el, kol ve ayaklarını keserek yaralandı. Eli kesilen bir yaralı, "Keserken hayvan ters döndü, bıçağı elime kaçırdım. 8 dikiş attılar ama korkacak bir şey yok" dedi. 
Sol bacağından yaralanan başka bir kasap da "Kurban keserken bacağıma hayvanın boynuzu girdi" dedi.

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