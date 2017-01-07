Düzce'de kar yaşamı etkiledi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah etkisini artırdı ve ulaşım aksadı. Kent merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 30 santime ulaştı. Düzce Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Cadde ve sokaklarda kar temizliği yapıldı. Kar şehirlerarası yollarda da ulmaşımı aksattı. D-100 Karayolu ve D-655 Karayolu'nda TIR'ların zincir takmadan geçişine izin verilmedi.

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