Düzce'de kadına yönelik şiddete tepki

DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'de Doğa, Hayvan, İnsan ve Hepsi Can Derneği üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddeti protesto etti.Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için yüzlerini boyayıp kollarını askıya alan kadınlar, dernek binası önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan dernek başkanı Derya Çolpan, evde, sokakta, işte şiddete uğrayan kadınların sorunlarını dile getirmek için toplandıklarını söyleyerek şöyle konuştu:"Dünya Kadınlar Günü kutlamalarında, aile içinde şiddete uğrayan, iş yerinde, sokakta sözlü, fiili tacize uğrayan kadınlara, çocuklara ulaşamıyoruz. Ulaşamadığımız kadınlar ne zaman ki, basının 3'üncü sayfalarında, televizyonların arka haberlerinde yer alıyorlar, o zaman yaşadıkları korkunç gerçeklerden haberdar oluyoruz. Maalesef kadına yönelik şiddeti önlemek konusunda devletimiz de yeterli önlemleri alamıyor. Kadına şiddet uygulayan kişiler çoğu kez ya serbest kalıyor, ya da şartlı salıveriliyor. İlkinde dayak yiyerek kurtulan kadın, karakola şikayet edip adamı içeri aldırdıysa, adam serbest kaldığında daha ağır bir şiddete maruz kalıyor. Biz bugün şiddete uğrayan kadınlara, 'uğradığınız şiddeti gizlemeyin, ruhunuzda ve bedeninizde açılan yaraları saklamayın' demek için buradayız. Utanması gereken, saklanması gereken siz değilsiniz, size her türlü şiddeti uygulayanlardır."

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