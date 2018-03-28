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Düzce'de hafif şiddette 3 deprem (3)

KAYMAKAM: ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, ilçede meydana gelen depremlerde hasar oluşmadığını belirterek, "Bugün sabah itibarı ile 08.05'te başlayan bir dizi deprem oldu. Çok yüzeysel bir deprem olduğunu tahmin ediyoruz....

Düzce'de hafif şiddette 3 deprem (3)

KAYMAKAM: ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ
Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, ilçede meydana gelen depremlerde hasar oluşmadığını belirterek, "Bugün sabah itibarı ile 08.05'te başlayan bir dizi deprem oldu. Çok yüzeysel bir deprem olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sebeple biraz şiddetli hissedildi. Okulların başlamasına, ders saatine denk geldiği için öğrencilerimiz deprem tatbikatından öğrendikleri genel bir alışkanlık sebebiyle okullarını hemen tahliye etti. O sebeple öğrencilerimiz içerisinde bir korku ve panik oluştu. Bu sebeple okullara bir gün ara verdik. Herhangi bir hasarımız yok" dedi.
Okullarından evlerine dönen çocuklar ise çok korktuklarını söyleyerek, "Okul çok sallandı, daha sonra sıraların altına girdik. Öğretmenler 'okulu boşaltın' dediler. Okulu boşalttık, daha sonra velilerimiz gelip bizi aldı" ifadelerini kullandı.
İlçe sakinleri de 1999 yılındaki depremi hatırladıklarını anlatarak, büyük korku yaşadıklarını söyledi.
AFAD ekipleri, sarsıntıların hemen ardından Gölyaka'ya geldi. İlçe merkezinde bekleyen ekipler, özellikle okullardan evlerine giden çocukları, korkulacak bir durum olmadığını belirterek sakinleştirdi.

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