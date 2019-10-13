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Düzce'de bisikletlilerden Mehmetçiğe destek
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de düzenlenen 4'üncü Bisiklet Baharı'na katılanlar, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, çevredekileri asker selamıyla selamladı. Düzce'de faaliyet gösteren Bisikletliler Platformu, Düzce Bisiklet...
GENEL 13.10.2019, 21:22
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de düzenlenen 4'üncü Bisiklet Baharı'na katılanlar, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, çevredekileri asker selamıyla selamladı.
Düzce'de faaliyet gösteren Bisikletliler Platformu, Düzce Bisiklet Kulübü ve Düzce Bisikletçiler Kulübü'nün çağrısıyla 400 bisikletli, 4'üncü Bisiklet Baharı organizasyonu için Anıtpark'ta toplandı. Bisikletliler, organizasyon kapsamında Anıtpark'tan başlayarak, şehir merkezinden Sarayyeri Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi. Tur öncesi bisikletliler, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, çevredekileri asker selamıyla selamladı. Bisiklet turu sonunda 10 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.
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