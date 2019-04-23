Düzce'de 400 öğrenci aynı anda zeybek oynadı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 400 öğrencinin birlikte zeybek oynaması büyük alkış aldı.

Düzce’de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Düzce Valiliği tarafından hazırlanan program kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Ardından Düzce Spor Salonu’na geçildi. Burada, öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu. En dikkat çeken gösteri isi TOKİ Mehmet Akif Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 400 kişilik zeybek oyunu oldu. Uyum içerisinde oynanan zeybek oyunu, salondakilerden büyük büyük alkış aldı.

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