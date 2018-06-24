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Düzce'de 40 kişi seyyar sandıkta oyunu kullandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - YÜKSEK Seçim Kurulu tarafından okullarda kurulan sandıklara gidemeyecek durumdaki hastalar için uygulamaya konulan seyyar sandık kapsamında Düzce şehir merkezinde Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 40 kişinin...

Düzce'de 40 kişi seyyar sandıkta oyunu kullandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - YÜKSEK Seçim Kurulu tarafından okullarda kurulan sandıklara gidemeyecek durumdaki hastalar için uygulamaya konulan seyyar sandık kapsamında Düzce şehir merkezinde Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 40 kişinin evine sandıklar gitti.
Düzce Merkez İlçe Seçim Kurulu seyyar sandığı başvuruda bulunanların evlerine götürdü. Seyyar sandık uygulaması kapsamında, Nusrettin Mahallesi'nde oturan ve 2 yıldır KOAH hastalığı nedeniyle cihazlara ve yatağa bağımlı olarak yaşayan Orhan Arı'nın (60) evine gidildi. Oy mührü, oy pusulaları ve sandık Orhan Arı'nın yanına kadar götürüldü. Orhan Arı oyunu kullanarak sandığa attı. Oy kullanma işleri sonrasında konuşan Orhan Arı, "Ben 2 yıl oldu böyle yatıyorum, KOAH hastasıyım. Çok güzel bir uygulama" dedi.

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