Düzce'de 23 Nisan kutlaması

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Düzce Spor Salonu'nda düzenlenen törene Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün, daire amirleri ve öğrenciler ile velileri katıldı. Vali Dağlı ve Başkan Ay'ın, öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başlanan programda, ilk ve ortaokul öğrencileri, çeşitli gösteriler sundu. Çocukların halk oyunları gösterileri ilgiyle izlenildi.



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