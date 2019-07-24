Düzce 'Afet Bölgesi' ilan edildi (2)

AFETZEDELER SEVİNÇLE KARŞILADI

Düzce'de sel felaketinin en ağır yaşandığı köylerden biri olan Uğurlu köyünde vatandaşlar bölgenin 'Afet Bölgesi' ilan edildiğini gazetecilerden öğrendi. Tüm maddi kayıplarının devlet tarafından ödeneceğini öğrenen köylüler kararı sevinçle karşıladı.

Köyde esnaflık yapan Sertan Zobar, "Burası 300 yıllık bir köy. Böyle bir afeti daha önce görmemişti. Yaşadıklarımız 1954’ten sonra en büyük afet. Afet bölgesi ilan edilmesi zaten kanundaki nizamlara göre olması gerekiyordu. Sağ olsun büyüklerimiz konuya hassasiyetle yaklaştılar ve sonuç olarak afet bölgesi ilan edildi. Burası gerçekten yüzde 100 denilebilecek şekilde zarar gördü. Trilyonları geçen bir zarar var. Esnaf, çiftçiler hem zirai makinalarını, evlerini, kümeslerini, araçlarını burada kaybetti. Sonuçta bu insanların ödeme güçleri sadece fındık olduğu için fındık bahçeleri de uçmuş durumda. Bu sebeple afet bölgesi inşallah halkımıza, köylümüze hayırlı olur. Onlar da bir nebze olsun nefes almış olur. Devlet büyüklerimize, Valimize, Bakanlarımıza, başta Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı arz ediyoruz. Devlet babalığını yaptı biz de evlatlığımızı yaparız" dedi.

Sel felaketinden etkilenen Uğurlu köyü sakini Ersin Zobar ise, "3 evimiz, bir de 70 büyükbaş ve küçükbaş hayvanımız vardı. Yüzde 70’i telef oldu. Allah’a şükür bir kısmını bulduk, kurtardık. Başka bir yere naklettik. Devletimizden Allah razı olsun. Ekipleriyle her şeyiyle yanımızda. Zararımızın bir kısmı da olsa karşılanırsa memnun olacağız. Elim ayağım şu an titriyor. Yeni duyduk. Ben tam duymak istiyorum. Evet bitti demelerini bekliyorum. Eğer bitmişse Allah razı olsun. Bitmemişse de Allah razı olsun. Bu malı devletimizin yardımlarıyla, onların kredileriyle yaptık. Ama ellerimle yaptım, yine yaparım. Ben inanıyorum yardım yapılacağına. Bir kısmını bile yapsa, biz marşımızı çevirsek su akmaya başlasın gerisini yapacağız. Devlet, şirketler, şahıslar herkes yardıma geldi. Ceplerine son paraya kadar yardım etti. Şu ana kadar hiçbir eksiğimiz yok. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Köy sakini Hikmet Sarıoğlu da "Allah razı olsun herkesten. İnşallah zararlar karşılanır. Vatandaşın zararı çok. Allah devlete kolaylık versin" diye konuştu.

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