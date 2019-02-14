Duvarı delerek 100 bin liralık gümüş takı çaldılar

SULTANGAZİ'de bir gümüşçü dükkanının duvarını delerek içeri giren kişi yada kişiler 100 bin TL değerinde gümüşü çalarak kayıplara karıştı. Sabah işyerini açan dükkan sahibi gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.Olay, Sultangazi ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir gümüşçü dükkanında yaşandı. Dükkanın arka kısmında devam eden inşaat çalışmasını fırsat bilen kişi yada kişiler, dükkanın duvarını delerek içeri girdi. Sevgililer Günü nedeniyle yüklü miktarda gümüş bulunan dükkana duvarı delerek giren kişi yada kişiler 100 bin TL değerindeki gümüş ve bir adet oyuncak araba çalarak kayıplara karıştı.

"ORTALAMA 100 BİN TL BİR ZARARIMIZ VAR"

Sabah işyerini açan Özbey Yılmaz, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Dükkan duvarının yaklaşık 50 santimetre çapında delindiğini fark eden Yılmaz, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan iş yeri sahibi Özbey Yılmaz, "Sabah dükkanımızı açtığımızda mallarımızın olmadığını, her tarafın darmadağın olduğunu gördük. Dükkanın biraz ilerisine geldik. Yan inşaattan dolayı duvarı delip öyle içeri girdiklerini fark ettik. Şaşkın haldeyiz. Baya bir zararımız var. Ortalama 100 bin TL bir zararımız var. Daha önce böyle bir şey ile karşılamadık. O yüzden baya bir şaşkınız.

Sevililer Günü'ne hazırlandığımız için borçlanarak tezgahımıza gümüş ürünlerinden oluşan mal koyduk. Tezgahlarımızda ne var, ne yoksa götürmüşler. Bir tane de oyuncak araba çalınmış. Sevgililer Günü'ne özel tüm ürünlerimiz aşağı yukarı çalındı. Eksikliklerimizi tekrar tedarik ettik ki, Sevgililer Günü'ne başlayalım. Sevgililer Günü dolayısıyla şu anda dükkanımızda bulunan tüm ürünleri satsak da zararımızı karşılamamız mümkün değil. İnşallah bunu yapanlar, en kısa zamanda adaletin karşısına çıkar. Bizim de mağduriyetimiz giderilir" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)