Duvara yansıttığı videoyla sürpriz evlilik teklifi

DENİZLİ'de oturan 26 yaşındaki Güngör Kesikbaş, 1.5 yıllık kız arkadaşı 20 yaşındaki Tuğçe Kökmen için hazırladığı videoyu Büyükşehir Belediyesi'nin duvarına yansıtarak sürpriz evlilik teklifi yaptı.Organizatör ve futbol antrenörü Güngör Kesikbaş, yaklaşık 10 gün önce sevgilisine sürpriz evlilik teklifi yapmayı planladı. Teklifi için çalıştırdığı futbolcu ve arkadaşlarından yardım alan Kesikbaş, saat 19.30'da, kız arkadaşı Kökmen'e buluşmak istediğini söyledi. Randevu saatinde Delikliçınar Meydanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi önüne gelen Kökmen, karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Sürpriz evlilik teklifi için antrenörlüğünü yaptığı futbolcuların "Tuğçe, Güngör seni seviyor" ve "Tuğçe evet de" tezahüratlarıyla, yakın arkadaşlarının sürpriz evlilik teklifine yönelik mesajlarını videoya alarak slayt oluşturan Kesikbaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin duvarına yansıttıktan sonra elindeki bir buket gül ile sevgilisinin yanına geldi. Bu sırada meşale ve volkanlar yakıldı. Yaşadığı mutluluk ve şaşkınlık karşısında ne yapacağını bilemeyen Kökmen, erkek arkadaşının boynuna sarıldı. Kız arkadaşına çiçeği vermesinin ardından diz çökerek evlenme teklif eden Kesikbaş, Kökmen'den 'evet' yanıtını aldı. Delikliçınar Meydanı'ndan geçenler ise bu özel anı ilgiyle izledi.Güngör Kesikbaş'ın videolu evlenme teklifinin ardından çok mutlu olduğunu belirten Kökmen, "Çok heyecanlandım. Ne diyeceğimi bilmiyorum, çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum. Hissettiklerimi anlatmam mümkün değil. Onu çok seviyorum. 3 gündür biraz ters davranıyordu. 3 günün acısını bu şekilde telafi etti. İyi ki var o benim için" dedi.Sürpriz teklifi hazırlayan Kesikbaş ise, evlilik teklifini fark ettirmemek için sevgilisine ters davrandığını ifade ederek, "Sevgilim uzun zamandır benden evlilik teklifi bekliyordu. Mesleğim organizatörlük. Ağabeyim eşi için çok güzel bir evlilik teklifi hazırlamıştı. Tabi kardeşi olarak çıtayı yükseltmem lazımdı. Hiç beklemediği bir anda teklif yapmak istedim. Onun için 3 gündür ters davranıyordum. Bu yüzden de özür dilerim" diye konuştu.Genç aşıklar evlilik teklifinin ardından arkadaşlarının ve çevredekilerin kutlamalarını kabul etti.

FOTOĞRAFLI