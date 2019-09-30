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Duvar arasında mahsur kalan inek kurtarıldı
ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde iki duvar arasında mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlçe merkezindeki Yeşiltepe Mahallesi'nde iki duvar arasında sıkışan inek için mahalleli seferber oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine...
GENEL 30.09.2019, 15:49
ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde iki duvar arasında mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezindeki Yeşiltepe Mahallesi'nde iki duvar arasında sıkışan inek için mahalleli seferber oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi, ineği sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Çelik halat bağlanan inek güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlçe merkezindeki Yeşiltepe Mahallesi'nde iki duvar arasında sıkışan inek için mahalleli seferber oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi, ineği sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Çelik halat bağlanan inek güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.
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