Düşürdüğü Türk bayrağını kaldırıp öperek alnına götürdü

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin 98'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, 8 ilden 10 öğrenci Cevizdere Şehitliği'nde bir araya geldi. Şehitlikte İstiklal Marşı okunurken düşürdüğü Türk bayrağını kaldırıp, 3 kez öperek alnına götüren öğrenci takdir topladı.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği nedeniyle Kütahya'nın yanı sıra Kocaeli, Van, İstanbul, Çorum, Aksaray, Denizli ve Ordu'dan gelen ilkokul 3'üncü sınıf öğrencileri, Emet ilçesinde bir araya geldi. Üzerlerinde ay yıldız bulunan tişörtler giyen öğrenciler, Gazi Emet İlkokulu öğretmenlerinden Esin Sarıkaya yönetiminde Cevizdere Şehitliği'nde İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerden Batuhan Karaosmanoğlu, Marş okunduğu sırada cebinden çıkardığı Türk bayrağını yere düşürdü. Batuhan, hemen bayrağı yerden kaldırıp 3 kez öperek alnına götürdü. Öğrencinin bu davranışı öğretmenler, diğer öğrenciler ve veliler arasında takdirle karşılandı. Cep telefonuna da yansıyan bu anlar, sosyal medyada paylaşıldı.



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