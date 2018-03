Düşen uçaktaki 11 kişinin hikayesi...

Gülseli KENARLI - Enver ALAS / İSTANBUL, () İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden 11 kişiyle ilgili yeni bilgi ve fotoğraflar ortaya çıktı.

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun, Ayşe And, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci kaptan Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu düşen uçakta hayatını kaybetti.

GELECEK AY EVLENECEKLERDİ

Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın gelecek ay düğünü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi için Dubai'ye gittikleri öğrenildi. Mina Başaran Ekim ayında nişanlandığı Murat Gezer ile gelecek ay evlenecekti.

2 GÜN ÖNCE O FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞTI

Hayatını kaybedenlerden Aslı İzmirli, 10 Mart'ta Başaran'ın bekarlığa veda partisi için bir araya geldiği arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Mücevher tasarımcısı olan İzmirli'nin 'Gia Jewels' isimli bir markası bulunuyordu. Aslı İzmirli Kasım ayının sonunda nişanlanmıştı.

MODA, SAĞLIK GİBİ ALANLARDA ÇALIŞIYORLARDI

Baguette Jewellery kurucularından Jasmin Baruh Siloni ise yaklaşık 2 yıl önce evlenmişti. New York Ackerman Institute mezunu olan Ayşe And ise klinik psikologdu. Liana Hananel, "Lily and Rose" isimli marka ile bir çok ünlü ismi giydiriyordu. Eğitimini moda ve pazarlama alanında tamamlayan Sinem Akay, 'Casa di Denim' adlı kendi markasını geçtiğimiz yıl kurmuştu.

Burcu Gündoğar Urfalı ise İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümü ile Fashion İnstitute of Technology New York'ta eğitim aldı. Urfalı, mezun olma projesi ile 'Critic's Award' alan ilk Türk öğrenci olmuştu. Urfalı, 2015 yılında "Bug Uniform" adında kendi şirketini kurarak, kurumsal firmaların personellerine üniforma tasarımı ve üretimi yapmaktadır.

Zeynep Coşkun, Bursalı iş adamı olan Orhan Coşkun'un kızı mimar Zeynep Coşkun'da bu yaz evlenecekti.

MELİKE KUVVET İLK KADIN PİLOTLARDAN

Uçağın Kaptan Pilotu Beril Gebeş'ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken Ayjet Uçuş Okulu'nu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda Airbus A320 filosunda uçtu. Uçağın ikinci pilotu ise Melike Kuvvet'ti. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Kuvvet daha sonra özel sektöre geçti.



KABİN MEMURU EDA USLU

Uçuş ekibinde ise kabin memuru olarak Eda Uslu görev yapıyordu. Uslu yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanlarında yer hizmetlerinde çalıştıktan sonra 1 yıldır Başaran Holding'de kabin memuru olarak görev yapıyordu. Eda Uslu, sosyal medya hesabında geçen cuma günü Kaptan pilot Melike Kuvvet ile akşam yemeğinde çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.

HOLDİNG BİNASINDA SESSİZLİK HAKİM

Bu arada Kemerburgaz'da bulunan Başaran Holding binasında sessizlik hakim.

