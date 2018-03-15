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Düşen uçakta yaşamını yitiren Zeynep Coşkun yarın toprağa verilecek

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken İran'da düşen özel uçakta yaşamını yitiren Bursalı iş insanı Orhan Coşkun'un üç çocuğunun ortancası olan mimar Zeynep Coşkun (28), yarın Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak.  Birleşik...

Düşen uçakta yaşamını yitiren Zeynep Coşkun yarın toprağa verilecek
BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken İran'da düşen özel uçakta yaşamını yitiren Bursalı iş insanı Orhan Coşkun'un üç çocuğunun ortancası olan mimar Zeynep Coşkun (28), yarın Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak. 
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, İran'ın güneydoğusundaki Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi sonucu, uçakta bulunan  iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu yaşamını yitirdi.
Uçak kazasında yaşamını yitiren Zeynep Coşkun'un cenazesi dün öğleden sonra Bursa'ya getirilip morga konuldu. Zeynep Coşkun'un cenazesi yarın Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Görükle'deki aile kabristanında toprağa verilecek. 
Yakınları, 12 Mayıs'ta İstanbul'da nişanlı olduğu Arda Efe ile evleneceğini belirttikleri Zeynep Coşkun'un, düğünü sabırsızlıkla beklediğini, hazırlıklara günler öncesinden başladığını söyledi. 

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