Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...
Kargo uçağı düştü: 37 ölü
Türk Kargo uçağı düştü: 37...

Düşen uçağın İstanbul’daki son fotoğrafları

Tolga Özbek / İstanbul, 16 Ocak () – Bişkek'te bu sabah düşen ACT Havayolları’na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağının son fotoğraflarını geçtiğimiz hafta Gökhan Sarıgöl çekmişti. Temsil gözetim şirketi...

Düşen uçağın İstanbul’daki son fotoğrafları

Tolga Özbek / İstanbul, 16 Ocak () – Bişkek'te bu sabah düşen ACT Havayolları’na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağının son fotoğraflarını geçtiğimiz hafta Gökhan Sarıgöl çekmişti.

Temsil gözetim şirketi Fly Service’in sahibi olan ve aynı zamanda uçak fotoğrafları çeken Gökhan Sarıgöl, o anları şöyle anlattı:

“Atatürk Havalimanı’ndaki operasyonumuzu kontrol etmek amacıyla 11 Ocak’ta aprona çıktım. Bişkek’te düşen uçak, henüz inmişti. Önümde taksi yaparak ilerliyordu. TC-MCL tescilli uçağın fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştirdim. O an uçağın fotoğrafını çekiyorsunuz ama bir süre sonra uçak düşüyor. Spotter olarak adlandırılan havacılık fotoğrafçılığının bu da farklı bir yönü.”

Sarıgöl bir ay önce Amsterdam’da düşen uçağın ekibiyle kahvaltı yaptığını belirterek, “Kaldığım otelde ACT Havayolları’nın ekibinin olduğunu öğrendim. Sabah kahvaltımızı bu kazada hayatını kaybeden ekiple yapmıştım” diye konuştu.

(Fotoğraflı)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55